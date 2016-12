Turchia, il premier Erdogan: "Sospenderemo anche gli insegnanti che sostengono il Pkk"

Uno dei bersagli principali delle epurazioni di massa messe in atto dal governo è il ministero dell'Educazione. Finora sono stati annunciati 28.163 licenziamenti di dipendenti che lavorano in questo settore. Per lo più si tratta di insegnanti.



Le purghe di massa del presidente turco Recep Tayyip Erdogan continuano a sconvolgere il paese. Dal fallito tentativo di colpo di stato del 15 luglio sono state arrestate oltre 20mila persone. Recentemente, con un decreto dello stato di emergenza, sono stati rilasciati 30mila detenuti proprio per fare spazio agli individui fermati con l'accusa di aver collaborato o appoggiato i golpisti. Secondo il gruppo di 19 esperti della Commissione per i Diritti Umani dell'Onu che stanno analizzando la situazione in Turchia, con le purghe "Il governo turco sta facendo un uso indiscriminato del suo potere violando i diritti umani fondamentali".