Turchia, il partito curdo annuncia il boicottaggio in Parlamento

Premier: "Hdp finanzia il terrorismo" - Parole dure quelle di Binali Yildrim, il primo ministro turco, che si scaglia contro l'Hdp: "Per anni hanno trasferito ai terroristi il denaro inviato alle città. Chiunque danneggi la nazione pagherà per questo, non c'è altra via. Non solo quelli che bombardano e incendiano, ma anche coloro che sostengono il terrorismo". Il governo di Ankara, inoltre, accusa il partito di legami con il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), ma l'Hdp nega legami diretti. In precedenza, il vicepremier turco, Nurettin Canikli, aveva spiegato che la decisione del partito filo-curdo non avrebbe "influenzato negativamente l'attività legislativa".