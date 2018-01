Turchia, il Parlamento prolunga di altri 3 mesi lo stato d'emergenza

Viene prolungato in Turchia di altri tre mesi lo stato d'emergenza, in vigore nel Paese dal fallito colpo di Stato del 15 luglio 2016. Lo ha deciso il Parlamento su richiesta del governo: il via libera è arrivato grazie ai voti dell'Akp del presidente Recep Tayyip Erdogan e dei nazionalisti dell'Mhp. Prorogate dunque le misure straordinarie. Finora sono state 90mila le persone arrestate e 110 quelle licenziate dalle pubbliche amministrazioni.