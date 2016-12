Turchia, i golpisti abbandonano i tank sul ponte sul Bosforo

Decine di militari golpisti stanno lasciando i carri armati che bloccano il transito sul ponte sul Bosforo, ad Istanbul. I soldati si allontanano dai tank con le mani alzate in segno di resa, sgomberando la strada. Lo mostrano le immagini delle tv turche. Fino a poco fa in quel punto erano ancora in atto scontri fra gli stessi militari e la polizia.