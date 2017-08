Turchia: Fethullah Gulen conta su strutture in 150 Paesi

L'organizzazione del predicatore Fethullah Gülen, ritenuta terroristica dalle autorità di Ankara, ha proprie "strutture" in 150 Paesi nel mondo, compresa la Bulgaria. Lo ha dichiarato l'ambasciatore turco a Sofia nel corso di una conferenza stampa in occasione del primo anniversario del tentato colpo di stato in Turchia. Il diplomatico ha ribadito che secondo Ankara proprio questa organizzazione avrebbe ordito il golpe.