Turchia, fermati altri 9 esponenti del partito filocurdo: nuovi scontri tra manifestanti e polizia

Dopo gli arresti di alcuni deputati del partito di opposizione Hdp, tra cui i leader Selahattin Demirtas e Figen Yuksekdag, la polizia turca dell'antiterrorismo ha fermato nella provincia meridionale di Adana altri 9 esponenti filocurdi della terza forza in Parlamento. Lo riferiscono media turchi, secondo cui tra i detenuti c'è anche il responsabile locale, Huseyin Beyaz. Le accuse nei loro confronti sarebbero di sospetti legami con il Pkk curdo. Nuova ondata di proteste nelle città turche con scontri con la polizia. Intanto, una bomba è esplosa nel Sudest del Paese, uccidendo due bambini. In manette anche 9 giornalisti del quotidiano anti-Erdogan Cumhuriyet.

VIDEO: Police use tear gas to disperse HDP supporters in Sisli, #Istanbul protesting operations. - @mutludc pic.twitter.com/yK2UW2avlv

Nuove proteste di piazzaAncora tensioni in Turchia durante le manifestazioni per protestare contro l'arresto dei deputati del partito filocurdo Hdp. La polizia ha disperso con gas lacrimogeni e cannoni ad acqua un corteo a Istanbul, organizzato nel quartiere centrale di Sisli da diverse sigle di opposizione al presidente Recep Tayyip Erdogan. Nella stessa zona, continua il presidio contro l'arresto dei giornalisti del quotidiano laico Cumhuriyet. Altre proteste si segnalano in diverse città del Paese. Intanto, il leader del partito filo-curdo Hdp in Turchia, Selahattin Demirtas, arrestato con altri deputati accusati di sostegno al Pkk, è stato trasferito da Diyarbakir, nel Sudest del Paese a maggioranza curda, in una prigione di massima sicurezza nella provincia nordoccidentale di Edirne. Lo riporta l'agenzia statale Anadolu. La co-leader dell'Hdp, Figen Yuksekdag, anche lei arrestata, è stata a sua volta trasferita in un carcere di massima sicurezza a Kocaeli, poche decine di chilometri a Sud di Istanbul. La decisione delle autorità è legata a timori di possibili nuove proteste di massa nei pressi delle prigioni delle regioni curde.