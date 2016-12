Turchia,fermati 7 sospetti militanti dell'Isis in arrivo dalla Siria

L'esercito turco ha fermato 7 sospetti militanti dell'Isis - 5 turchi e 2 stranieri - che cercavano di entrare illegalmente dalla Siria. I fermati di nazionalità turca sono stati rilasciati in attesa di giudizio. Per i presunti foreign fighters, invece, sono state avviate le procedure per l'espulsione. A Nizip, proprio nella provincia di Gaziantep al confine con la Siria, è prevista sabato una visita di Angela Merkel e Donald Tusk.