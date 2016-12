Turchia, fermata minorenne italiana: era sola vicino al confine con la Siria

Una minorenne italiana è stata fermata circa due settimane fa dalla polizia turca nella provincia di Adana. La ragazza, con passaporto italiano ma residente in Francia, non era in compagnia dei genitori. Al momento non sono note le ragioni ufficiali del fermo. Adana si trova vicino al confine turco-sirano e in passato diversi stranieri sono stati fermati in quella zona con l'accusa di voler oltrepassare illegalmente la frontiera per unirsi all'Isis.