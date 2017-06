Turchia, esplosione vicino a base Nato: solo lievi danni

Un'esplosione ha danneggiato il muro di una base Nato nei pressi di Izmir, in Turchia occidentale. Lo riferisce Cnn Turk, precisando che non ci sono state vittime. La deflagrazione è avvenuta in un cimitero adiacente la base. La polizia ha circondato la zona per effettuare i rilievi del caso e capire se siamo di fronte ad un atto dimostrativo o un fallito attentato.