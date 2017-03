Turchia, Erdogan: vietando comizi Germania si comporta come nazisti

"La Germania non ha alcun legame con la democrazia, dovrebbe sapere che le sue attuali azioni non sono diverse da quelle del periodo nazista. Quando lo diciamo, loro si inquietano". Lo ha dichiarato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, facendo riferimento alla decisione di diverse città tedesche di vietare comizi di politici turchi in vista del referendum sul presidenzialismo in Turchia.