Turchia, Erdogan: "Ue ci ha lasciato alla porta per 53 anni"

"Per 53 anni abbiamo bussato alla porte dell'Unione europea e ci hanno lasciato fuori, mentre altri entravano. Se il popolo decide per la pena di morte, e il Parlamento la vota, io la approverò". Così il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, in un'intervista ad Al Jazeera, risponde ai leader Ue che hanno avvisato che una reintroduzione della pena capitale porterebbe a un'interruzione dei negoziati di adesione di Ankara.