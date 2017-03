Turchia, Erdogan rilancia: referendum anche sull'adesione all'Ue

In Turchia potrebbe svolgersi un secondo referendum sul proseguimento dei negoziati per l'adesione all'Ue. Lo ha annunciato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, precisando che il voto potrebbe essere fissato dopo quello in programma il 16 aprile sul referendum costituzionale. "In questo modo continueremmo a trattare con l'Europa secondo quanto decideranno i nostri cittadini", ha dichiarato Erdogan.