Turchia, Erdogan: "Pulizia da virus Gulen in tutti apparati Stato"

"Faremo pulizia in tutte le istituzioni dello Stato del virus" dei sostenitori di Fethullah Gulen, l'ex imam che, secondo Ankara, ha ispirato il golpe. L'annuncio è del presidente Recep Tayyip Erdogan durante alcuni funerali a Istanbul. Il leader turco ha ribadito che la Turchia chiede agli Usa l'estradizione di Gulen, in autoesilio in Pennsylvania, mentre la folla presente ha intonato slogan come "Fethullah la pagherà" e "Vogliamo la pena di morte".