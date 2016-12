Turchia,Erdogan: ok governo interim

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha approvato la formazione di un governo ad interim guidato dal premier uscente Ahmet Davutoglu. L'esecutivo, che entra subito in carica senza la necessità di un voto di fiducia del parlamento di Ankara, guiderà il Paese fino al voto anticipato del primo novembre. Il via libera è arrivato dopo un incontro tra i due leader, durato poco più di un'ora, in cui Davutoglu ha presentato la lista dei ministri.