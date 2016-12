Turchia, Erdogan: Occidente badi affari propri invece di criticare

L'Occidente deve "badare agli affari propri" invece di criticare la repressione scatenata dal governo turco dopo il fallito golpe del 15 luglio: lo ha affermato Recep Tayyip Erdogan. "Alcuni ci danno dei consigli, si dicono preoccupati. Fatevi gli affari vostri, guardate a quello che fate voi", ha ribattuto il presidente turco, sottolineando come dopo il fallito colpo di Stato nessun dirigente occidentale sia andato in visita in Turchia.