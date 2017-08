Turchia, Erdogan minaccia di "tagliare la testa ai traditori"

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha minacciato di "tagliare la testa dei traditori" nel discorso tenuto in occasione dell'anniversario del fallito golpe del 2016. Erdogan ha parlato davanti alla folla scesa in piazza a Istanbul, che ha invocato la reintroduzione della pena capitale. Il presidente ha ribadito di essere pronto a "firmarla" se il Parlamento adotterà una legge per ripristinare le esecuzioni.