Turchia, Erdogan: "Merkel pensi a epurazioni post-Muro, non a noi"

Nella prima intervista dopo il golpe a una tv tedesca, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan attacca la cancelliera Angela Merkel che gli aveva chiesto di rispettare lo stato di diritto nelle epurazioni successive al fallito golpe. Il capo di Stato turco ha invitato la leader tedesca a pensare a quello che avvenne in Germania dopo la caduta del Muro di Berlino e non ai provvedimenti presi in un altro Paese.