Turchia, Erdogan: l'Ue non ci invita ai summit e ci fa perdere tempo

Il presidente turco Recep Erdogan

"L'Ue non solo non ci invita più ai summit dei leader, ma ci fa anche perdere tempo". Lo ha detto il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, sottolineando che "una volta la Turchia veniva invece descritta come un Paese che ha compiuto una rivoluzione silenziosa". Per Ankara sarà "confortante", ha aggiunto, se "Bruxelles dirà senza mezzi termini 'non possiamo accettare la Turchia nell'Unione'. Allora noi daremo il via ai nostri piani B e C".