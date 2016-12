Turchia, Erdogan: "Il voto dell'Ue sul congelamento della nostra adesione? Per noi non ha valore"

"Qualunque sia l'esito, questo voto" del Parlamento europeo sul congelamento dei negoziati di adesione tra Ue e Turchia "per noi non ha nessun valore". A sostenerlo, durante un discorso a Istanbul, è il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Il quale poi torna a criticare l'Ue anche per un presunto sostegno ai "terroristi" della rete di Fethullah Gulen e del Pkk curdo. "Terremo aperto il filo dei colloqui con la Turchia", ha detto Angela Merkel.

"Abbiamo chiarito più e più volte che abbiamo cura dei valori europei più di molti Paesi dell'Ue, ma non abbiamo visto sostegno concreto dagli amici occidentali. Nessuna promessa è stata mantenuta", ha proseguito Erdogan. Giovedì il Parlamento europeo voterà una risoluzione sullo stallo per l'accesso della Turchia al blocco comunitario.



Diversi Stati membri dell'Ue hanno chiesto lo stop ai colloqui, a causa delle dure misure intraprese da Ankara dopo il fallito golpe di luglio. Sul fronte terrorismo, il presidente turco ha nuovamente accusato l'Europa di essere contraddittoria: "Da una parte dichiarate il Pkk organizzazione terroristica, dall'altra avete dei terroristi che se ne vanno in giro liberamente nelle strade di Bruxelles. Che tipo di onestà è questa?".



Merkel: "Mantenere aperti i colloqui con Ankara" - Accanto a forti critiche per la situazione in Turchia, Angela Merkel ha sottolineato l'importanza di non interrompere i colloqui con Ankara. "Terrò naturalmente anche io aperto il filo dei colloqui con la Turchia", ha detto la cancelliera tedesca dopo aver elogiato il recente viaggio del ministro degli Esteri, Frank-Walter Steinmeier, ad Ankara. "Questo però non esclude che sarà chiaramente affrontato quel che consideriamo allarmante", ha aggiunto.