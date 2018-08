Turchia, Erdogan esorta i cittadini a sostenere la lira turca

Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha sollecitato i suoi concittadini a cambiare le loro valute estere per sostenere la lira turca dopo il crollo sui mercati valutari. "E' in corso una lotta nazionale contro la guerra economica dichiarata nei nostri confronti. Se avete dollari, euro o oro sotto il vostro cuscino, andate in banca per cambiarli con delle lire turche", ha affermato durante una diretta televisiva.