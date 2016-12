Turchia, Erdogan deluso da Obama: Gulen dovrebbe essere estradato

"Deluso" dall'amministrazione Obama per la gestione della crisi dei rifugiati e per la mancata estradizione di Fethullah Gulen. Così il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in un'intervista a 60 Minutes, durante la quale mette in evidenza come Gulen sia il "leader di un'organizzazione terroristica che ha bombardato il mio parlamento". Definendo le purghe legali e appropriate, Erdogan mette in evidenza che gli Stati Uniti dovrebbe estradare Gulen.