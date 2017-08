Turchia, Erdogan: "Berlino non è così forte da spaventarci"

Il presidente turco Recep Erdogan

"Voglio dire ai miei amici tedeschi e al mondo intero: non siete abbastanza forti per diffamare la Turchia e non sarete mai abbastanza forti da spaventarci". Così il presidente turco Recep Tayyip Erdogan nel suo primo intervento dopo la linea dura annunciata da Berlino nei rapporti con Ankara. "La Germania deve darsi un contegno", ha aggiunto Erdogan.