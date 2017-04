Turchia, Erdogan alla Cnn: "Non sono un dittatore"

"Il cambiamento costituzionale in atto in Turchia non mi rende un dittatore, sono mortale e potrei morire in ogni momento". Lo ha detto il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, in un'intervista esclusiva alla Cnn, precisando che la vittoria del "sì" al referendum sul presidenzialismo "rappresenta una trasformazione della storia democratica del Paese". "Dove esistono le dittature non è necessario avere un sistema presidenziale", ha aggiunto.