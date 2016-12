Turchia, dopo le proteste in tutto il mondo ritirata la legge sul condono degli abusi sessuali sui minorenni

Il primo ministro turco, Binali Yildirim , ha annunciato che il partito di governo Akp ritirerà la controversa proposta di legge che prevedeva di abolire la condanna verso quanti commettono abusi sessuali su un minore, se sposano la loro vittima . Contro il testo, che aveva suscitato polemiche in tutto il mondo, erano scese in piazza migliaia di persone a Istanbul. Il ddl era stato approvato giovedì in prima lettura in Parlamento.

"Rimanderemo in Commissione il disegno di legge per raggiungere l'ampio consenso chiesto dal presidente e dare tempo ai partiti di opposizione di mettere a punto le loro proposte - ha detto il premier in una conferenza stampa a Istanbul -. La Commissione valuterà tutto ed esaminerà tutti gli aspetti. Una soluzione si troverà".



Il disegno di legge proprio martedì 22 novembre sarebbe dovuto tornare in Parlamento per essere votato in seconda lettura. Il testo approvato la scorsa settimana prevedeva la sospensione delle condanne per violenze sessuali, se non c'è stato stupro, su minorenni commesse prima dell'11 novembre 2016 se l'aggressore "sposa la vittima".



La misura doveva essere applicata una sola volta e con effetto retroattivo. La legge era stata presentata dal Partito per la giustizia e lo sviluppo (Akp) e giustificata con l'intenzione di affrontare la questione dei matrimoni precoci.