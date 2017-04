Turchia, documentarista italiano fermato al confine con la Siria

Il documentarista e giornalista Gabriele Del Grande è stato fermato in Turchia durante un controllo dalle autorità al confine con la Siria, nella provincia di Hatay, e si trova tuttora in stato di fermo. Non sono note al momento le ragioni del fermo. Le autorità italiane stanno seguendo la vicenda e si sono attivate per il suo rilascio. Del Grande era giunto in Turchia qualche giorno fa per realizzare alcune interviste per il suo nuovo libro.