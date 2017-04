Turchia, Del Grande dopo il rilascio: "Ankara liberi tutti i giornalisti"

Il momento dell'arresto - "Siamo stati fermati a Rihanli, lungo il confine tra Turchia e Siria, in uno dei ristoranti più buoni della città - ricorda, parlando nella sala della stampa estera -. Si sono presentati otto agenti in borghese che ci hanno mostrato un distintivo, e poi portato in commissariato". Poi sottolinea: "Non avevo alcuna intenzione di andare in Siria, il mio lavoro in Turchia era di ricerca, perché volevo scrivere un libro".



"Non sono un eroe, ho solo fatto il mio lavoro" - A margine dell'incontro con i cronisti poi dice: "Non chiamatemi eroe, ho solo fatto il mio lavoro. Sono uno dei tanti, ci sono ancora 174 giornalisti in carcere" in Turchia. E sottolinea: "Chiedo di essere giudicato per il mio lavoro, nulla di più".