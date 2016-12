Turchia, confessione in diretta tv: "Ho stuprato e ucciso una bimba di quattro anni"

Era stato invitato per partecipare a una trasmissione su atv: si trattava di un family drama in stile americano dove si sarebbe parlato della scomparsa della piccola Irmak. Una volta sotto interrogatorio in caserma, Akturk ha dichiarato di aver abusato sessualmente della bambina per poi strangolarla.



Per disfarsi del corpo l'ha bruciata, messa in un sacco e gettata in un cassonetto. Il giorno dopo scoprendo che la nettezza urbana non aveva svuotato il cestino, l'uomo ha recuperato il sacco e ha sotterrato la bambina in un vigneto. La polizia si è recata subito sul luogo e ha scoperto i resti del corpo. Akturk è stato immediatamente condannato per stupro e omicidio: la sentenza sarà rilasciata in un secondo momento.