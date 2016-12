Turchia, confermato l'arresto per 17 giornalisti "legati a Gulen"

La magistratura di Istanbul ha confermato l'arresto per 17 giornalisti accusati di aver rapporti con il predicatore Fethullah Gulen, considerato la mente del fallito colpo di Stato in Turchia. L'affiliazione a Gulen, secondo l'accusa, è da equiparare all'appartenenza a "un gruppo terroristico". Nel processo preliminare, i giornalisti imputati erano 21. Quattro sono stati rimessi in libertà, altri 17 resteranno in carcere in attesa di giudizio.