Turchia, compiuti raid aerei in Iraq contro postazioni del Pkk

L'aviazione turca ha compiuto la scorsa notte nuovi raid contro postazioni del Pkk curdo nel sud-est del Paese e in nord Iraq. Un comunicato dell'esercito di Ankara riferisce che due jet F-16 ed F-4 hanno compiuto 9 raid, durati tra 3 e 4 ore, in cui sono stati colpiti almeno 98 obiettivi nella provincia turca di Hakkari, dove tra venerdì e sabato almeno 9 soldati turchi hanno perso la vita in scontri con i ribelli.