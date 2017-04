Ankara: " Osce-Odihr di parte" - La Turchia respinge come "politicamente motivate" le osservazioni critiche degli osservatori internazionali dell'Osce/Odihr sul referendum. Per Ankara gli analisti internazionali hanno avuto "un approccio di parte e pregiudiziale".



Erdogan: "E' il voto più democratico mai visto" - Per vincere il referendum sul presidenzialismo, il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha combattuto contro "le nazioni potenti del mondo" che lo hanno "attaccato" con una "mentalità da crociati". Così egli stesso ha commentato il successo salutando la folla che lo ha accolto all'aeroporto di Ankara, al suo arrivo da Istanbul. "Non ci siamo arresi. Abbiamo resistito come una nazione". "Il voto di domenica è il più democratico mai visto", ha aggiunto.



L'opposizione anti Erdogan al lavoro - La dichiarazione di Guven è arrivata poco dopo il discorso in cui Erdogan si era dichiarato vincitore pur non essendo in possesso di risultati ufficiali. E al leader del maggiore partito d'opposizione Keman Kilicdaroglu, che contestava la validità di schede prive del timbro ufficiale, Guven ha risposto che le regole sono state rispettate. Inutile quindi il tentativo del principale partito anti Erdogan, il socialdemocratico Chp, di contestare il 37% dei voti.



I curdi: "Quella di Erdogan è vittoria di Pirro" - "Quella di Erdogan è una vittoria di Pirro. La Turchia sta scivolando in una dittatura e questa situazione è insostenibile". Lo ha detto Garo Paylan, deputato del partito filo-curdo Hdp, confermando l'intenzione di ricorrere alla Corte europea dei diritti umani. "La decisione illegale della Commissione elettorale, presa sotto pressione dell'Akp di Erdogan, ha prodotto diverse manipolazioni".



La contrarietà della Germania - Berlino ha chiesto ad Ankara di impegnarsi in un "dialogo rispettoso di tutte le parti politiche e civili" dopo che i risultati del referendum hanno mostrato "quanto profondamente la società turca sia divisa". In una nota congiunta la cancelliera Angela Merkel e il ministro degli Esteri Sigmar Gabriel dichiarano che la Germania rispetta la volontà del popolo turco ma sottolineano anche che il presidente Recep Tayyip Erdogan ha "una grande responsabilità".



L'Italia cauta - Sull'esito del referendum in Turchia la posizione dell'Italia è cauta: "Prendiamo atto del risultato delle consultazioni referendarie - spiega il ministro degli Esteri, Angelino Alfano - e attendiamo il completamento delle verifiche di rito e la valutazione finale degli osservatori della missione Osce". Nel frattempo, però, Roma auspica "un raffreddamento delle tensioni interne e un coinvolgimento delle opposizioni" nelle riforme.



Ma c'è chi chiede lo stop ai negoziati con l'Ue - La posizione cauta di Roma non è però unanimemente condivisa in Europa. Tanto che l'Austria, per voce del ministro degli Esteri Sebastian Kurz, chiede lo stop alle trattative per l'adesione di Ankara all'Ue, spiegando che "La Turchia non può essere un membro" e che bisogna porre fine alla "finzione" dell'adesione, anche perché il voto è stato "un chiaro segnale contro l'Europa". E anche il presidente della Commissione Affari esteri del Parlamento europeo, il tedesco David McAllister, ha chiesto uno stop dei negoziati per l'ingresso della Turchia nella Ue. Secondo l'esponente della Cdu, infatti, la reintroduzione della pena di morte "porterebbe inevitabilmente alla fine dei negoziati di adesione".



Il voto all'estero - Nel giorno dopo la chiusura delle urne emerge un dato significativo: è stato il voto dei turchi all'estero a determinare la vittoria Erdogan. I Sì hanno superato il 60% in Germania, Austria, Belgio e Olanda, paesi contro i quali negli ultimi mesi il presidente aveva alzato i toni della polemica.



Alfredo Macchi, inviato Newsmediaset in Turchia, ha confermato l'esito delle analisi della Osce-Odihr: "Il caos è stato causato dalle schede senza timbro".