Turchia, chiuso giornale filocurdo: fermati 17 giornalisti

La polizia turca ha fermato 17 giornalisti in una retata contro il quotidiano Ozgur Gundem, noto per le sue posizioni filocurde e chiuso "in via temporanea" per ordine di un tribunale. Lo hanno fatto sapere fonti del giornale. Diversi computer sono stati sequestrati. Secondo il quotidiano Cumhuriyet, tra i 17 coinvolti c'è anche il vignettista spagnolo Dogan Guzel, da almeno dieci anni inviso ai poteri forti di Ankara.