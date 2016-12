Turchia, chiuse tv anti Erdogan

I canali tv turchi Bugun Tv e Kanalturk, appartenenti al gruppo editoriale Ipek, che era stato posto in amministrazione controllata dal governo di Ankara alla vigilia delle elezioni di novembre, hanno interrotto le trasmissioni. Secondo media locali, presto potrebbero cessare anche le pubblicazioni dei due quotidiani controllati dal gruppo, già sotto sequestro per i legami con il magnate Fethullah Gulen, ex alleato diventato poi nemico di Erdogan.