Turchia chiede estradizione Gulen, Usa: le accuse non convincono

Gli Stati Uniti non sono persuasi sull'estradizione dell'imam Fetullah Gulen, che la Turchia ritiene responsabile del tentato golpe. Lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti secondo le quali le prove presentate da Ankara nelle trattative private tra i due Paesi non avrebbero convinto le autorità americane. Stati Uniti e Turchia hanno valutato i possibili scenari per una estradizione ma Washington non è convinta delle motivazioni turche.