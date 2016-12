Turchia, centinaia di arresti tra i golpisti: abbattuto elicottero

Sono oltre 750 le persone arrestate finora in tutta la Turchia per aver partecipato al tentativo di golpe militare lanciato venerdì sera. Lo riporta Ntv. I media locali danno anche notizia dell'abbattimento di un elicottero militare in mano ai golpisti che ad Ankara aveva bombardato la sede della Turksat, l'autorità delle telecomunicazioni satellitari turche.