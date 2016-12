Turchia, caccia a tre membri Isis

Forze di sicurezza turche in allarme, alla ricerca di tre uomini che starebbero pianificando attacchi kamikaze nel Paese per conto dello Stato islamico. I media locali riportano sulle prime pagine le immagini dei tre. La notizia giunge dopo che sabato un attentatore suicida si è fatto esplodere nel centro di Istanbul, lungo via Istiklal. Cinque persone sono state fermate finora in relazione a quell'attacco.