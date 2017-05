Turchia, bus precipita da una scogliera: 24 morti

Un bus turistico con a bordo per lo più donne e bambini diretti ad un evento in programma domenica in occasione della Festa della mamma, è uscito di strada in curva, e dopo aver colpito una macchina, è precipitato per 15 metri lungo la scogliera a Marmaris, meta turistica nella provincia turca di Izmir. Le vittime sono 24 ed i feriti gravi 10. Tutti i passeggeri erano turchi.