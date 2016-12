Turchia, bambini col cappio in mano: "Vogliamo giustizia" . Bufera sul prof che ha postato la foto su Twitter

Gli alunni di una scuola elementare di Istanbul sono stati ritratti in una foto con un cappio in mano chiedendo, nel commento, giustizia. E' stato l' insegnante presente nell'immagine, Aydin Erekmen, a condividere l'immagine su Twitter dopo gli attacchi terroristici di sabato. Il docente, molto criticato, si è giustificato dicendo che si trattava di una lezione su come fare un nodo scout ma ora il suo comportamento è oggetto di una indagine interna da parte dell'istituto.

Il mondo del web non vede come ci possano essere fraintendimenti soprattutto per il riferimento al cappio. Inoltre, in una seconda foto si vedono i bambini mentre fanno il saluto militare in compagnia del maestro. Il partito di opposizione socialdemocratica Chp ha presentato un'interrogazione parlamentare sul caso.