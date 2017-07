Turchia, autorità vietano marcia transgender prevista a Istanbul

Le autorità turche hanno annunciato che non autorizzeranno lo svolgimento di una marcia per i diritti dei transgender prevista a Istanbul. L'ufficio del governatore della città ha fatto sapere che l'evento, vietato anche l'anno scorso, non si terrà per ragioni di ordine pubblico e di sicurezza dei partecipanti e dei turisti. La settimana scorsa lo stesso ufficio del governatore ha vietato lo svolgimento di una marcia per i diritti lgbt.