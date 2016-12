Turchia arrestò un attentatore

Ibrahim al Bakraoui, uno degli attentatori di Bruxelles era stato arrestato in Turchia ed estradato in Olanda a giugno, dove era poi stato rilasciato. Lo ha dichiarato il presidente Recep Tayyip Erdogan, secondo quanto riportato dalla Cnn locale. Ankara aveva informato le autori tà olandesi il 14 luglio dell'arresto di un "foreign fighter" a giugno ma, riferisce Erdogan, non si trovarono legami con il terrorismo.