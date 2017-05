Turchia, arrestato il direttore del sito di Cumhuriyet

La polizia turca ha fermato Oguz Guven, direttore del sito di Cumhuriyet, giornale di opposizione laica al presidente Recep Tayyip Erdogan. Lo ha annunciato lo stesso reporter con un tweet. Da oltre 6 mesi, altri 12 giornalisti e amministratori della testata, tra cui il direttore Murat Sabuncu, sono in carcere. L'ex direttore Can Dundar, già arrestato in passato e ancora oggi ricercato, si è rifugiato in Germania.