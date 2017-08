Turchia, arrestato giornalista francese sospettato di terrorismo

Un giornalista indipendente francese è stato arrestato in Turchia con l'accusa di presunte attività "terroristiche" con i combattenti curdi in Siria. Loup Bureau, collaboratore dell'emittente TV5 Monde, è stato fermato la scorsa settimana al posto di frontiera di Habur, tra Iraq e Turchia, per essere poi trasferito nel carcere a Sirnak. Bureau è stato bloccato perché aveva immagini che lo ritraevano insieme a combattenti curdi siriani.