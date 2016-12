Turchia, arrestati 5 macedoni: "pronti ad arruolarsi nell'Isis"

Cinque cittadini macedoni, sospettati di essere combattenti dell'Isis, sono stati arrestati in Turchia. Gli arresti sono avvenuti il 12 agosto scorso in una operazione congiunta delle polizie turca e macedone nella località turca di Askaraj. Lì, unitamente ad altri jihadisti provenienti da Albania, Palestina e Marocco i cinque giovani, di età fra 18 e 24 anni, attendevano di passare in Siria e unirsi alle formazioni dell'Isis.