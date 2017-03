Turchia: ambasciatore Olanda non torni per un po' di tempo

"Non vogliamo che l'ambasciatore olandese, attualmente in congedo, ritorni al suo incarico per un po' di tempo". Così in una nota Ankara dopo che al ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu è stato negato l'atterraggio in Olanda e alla ministra turca della Famiglia, Fatma Betul Sayan Kaya, è stato impedito dalla polizia l'ingresso al consolato turco a Rotterdam.