Turchia, altri 100 mandati di arresto contro presunti golpisti

Non si fermano in Turchia le retate contro sospetti affiliati alla presunta rete golpista di Fethullah Gulen. La procura di Konya, nell'Anatolia centrale, ha emesso altri 100 mandati d'arresto. Almeno una quarantina dei ricercati sono già stati arrestati in blitz condotti in 31 province. Dal fallito colpo di Stato del 15 luglio, le persone arrestate sono almeno 44 mila.