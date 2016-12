Turchia: allarme influenza aviaria

Allarme influenza aviaria tra i polli in Turchia. Le autorità di Ankara hanno riscontrato il virus in migliaia di esemplari morti nel distretto di Bandirma all'interno della provincia nord-occidentale di Balikesir, dove ogni anno vengono allevati circa 2,5 milioni di polli. L'area è stata posta in quarantena e isolata fino a una distanza di 3 chilometri. Almeno 70mila volatili sono stati abbattuti per precauzione.