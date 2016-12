Turchia, allarme bomba allo stadio

Il derby di Istanbul tra Galatasaray e Fenerbahce, in programma per questa sera, è stato rinviato per un rischio "serio" di attentato: lo hanno annunciato fonti ufficiali. Un allarme che arriva all'indomani dell'esplosione kamikaze in città che ha fatto quattro vittime - tre israeliani e un iraniano - e una trentina di feriti.