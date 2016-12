Turchia, allarme bomba a Istanbul

L'ambasciata tedesca ad Ankara e il consolato tedesco a Istanbul sono rimasti chiusi per una possibile minaccia di sicurezza. Lo conferma il ministero degli Esteri di Berlino, aggiungendo che per gli stessi motivi è stata chiusa anche la scuola tedesca a Istanbul. Secondo un messaggio inviato ai residenti, la decisione è giunta a seguito di una minaccia "non verificabile in modo definitivo".