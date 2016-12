Turchia, Ahmet Davutoglu rieletto leader del partito Akp

Il premier turco Ahmet Davutoglu è stato confermato alla guida del partito Giustizia e Sviluppo (Akp) del presidente Recep Tayyip Erdogan. Eletto per la prima volta in un congresso straordinario tenutosi un anno fa dopo l'abbandono di Erdogan per l'elezione a capo dello Stato, Davutoglu si è presentato come candidato unico nel quinto congresso ordinario del partito ad Ankara, ottenendo tutti i 1.353 voti validi espressi dai delegati.