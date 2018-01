Turchia, aereo esce di pista, atterra e si ferma a pochi metri dal mare

Un aereo passeggeri in atterraggio è uscito dalla pista di un aeroporto turco, finendo per fermarsi a pochi metri dal mare. È successo a Trabzon, all'arrivo di un velivolo di Pegasus Airlines proveniente da Ankara. Le immagini mostrano l'aereo pericolosamente instabile su un pendio, a pochi metri dall'acqua del mar Nero, con le ruote affondate nel fango. Pegasus Airlines ha confermato che non ci sono state vittime tra i 162 passeggeri a bordo, né tra i due piloti e quattro membri dell'equipaggio. Tutte le persone a bordo sono state portate in salvo, mentre sono in corso indagini sulle cause dell'incidente.