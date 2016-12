Turchia a Ue: "Non cambieremo la legge anti terrorismo"

"Dirci di cambiare la nostra legge anti terrorismo in un momento in cui stiamo combattendo contro il Pkk e Daesh equivale a sostenere il terrorismo. Non accetteremo mai un'imposizione del genere". Lo ha detto il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, a proposito della richiesta dell'Ue, nell'ambito dei criteri che Ankara deve ancora soddisfare per poter ottenere la liberalizzazione dei visti Schengen per i suoi cittadini.